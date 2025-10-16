Domenica in Duomo la Festa dedicazione della cattedrale | cos’è il rito della Trasmigratio riportato in vita dall’arcivescovo

Milano, 16 ottobre 2025 – Domenica 19 ottobre l’ Arcivescovo Delpini presiederà due celebrazioni particolarmente significative per la Chiesa ambrosiana, entrambe in Duomo: al mattino il Pontificale per la Festa della Dedicazione della Cattedral e e nel pomeriggio la Messa con l’istituzione dei primi 14 ministri della Diocesi di Milano. Al mattino. Al mattino, nel tradizionale appuntamento che ricorre nella terza domenica di ottobre, l’Arcivescovo presiederà il Pontificale della Dedicazione della Cattedrale. In questo giorno si ricordano diverse vicende storiche che hanno come fulcro il Duomo: l’ultima in ordine di tempo risale al 1986, quando l’allora Arcivescovo, cardinale Carlo Maria Martini, ne consacrò l’attuale altare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

