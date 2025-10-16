Domenica in Duomo la Festa dedicazione della cattedrale | cos’è il rito della Trasmigratio riportato in vita dall’arcivescovo
Milano, 16 ottobre 2025 – Domenica 19 ottobre l’ Arcivescovo Delpini presiederà due celebrazioni particolarmente significative per la Chiesa ambrosiana, entrambe in Duomo: al mattino il Pontificale per la Festa della Dedicazione della Cattedral e e nel pomeriggio la Messa con l’istituzione dei primi 14 ministri della Diocesi di Milano. Al mattino. Al mattino, nel tradizionale appuntamento che ricorre nella terza domenica di ottobre, l’Arcivescovo presiederà il Pontificale della Dedicazione della Cattedrale. In questo giorno si ricordano diverse vicende storiche che hanno come fulcro il Duomo: l’ultima in ordine di tempo risale al 1986, quando l’allora Arcivescovo, cardinale Carlo Maria Martini, ne consacrò l’attuale altare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Domenica 29 Aprile anteprima ONE DAY in piazza Duomo ad Acireale. Grazie alla collaborazione tra Fondazione Carnevale di Acireale e ONE DAY MUSIC (il concerto del 1 maggio di Catania giunto alla sua decima edizione) la #festadeifiori ospita una ante - facebook.com Vai su Facebook
Domenica in Duomo la Festa dedicazione della cattedrale: cos’è il rito della Trasmigratio riportato in vita dall’arcivescovo - Milano, al mattino la cerimonia riportata in vita dall’arcivescovo con la partecipazione di fedeli e autorità ecclesiastiche. Scrive msn.com
Domenica 19 Ottobre 2025 - Dedicazione del Duomo di Milano - Solennità - Nella terza domenica del mese di ottobre ricorre liturgicamente la festa della Dedicazione del Duomo di Milano e, in questa circostanza, ... Riporta famigliacristiana.it
Il 19 Ottobre si celebra la festa della dedicazione del Duomo - Ogni anno la terza domenica di Ottobre la liturgia ambrosiana celebra solennemente il ricordo della dedicazione della cattedrale (nell’immagine di wikipedia). Si legge su resegoneonline.it