domani zelensky da trump i tomahawk al centro del colloquio

I colloqui di domani tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump si concentreranno sulla consegna di missili americani a lungo raggio Tomahawk a Kiev. A dichiararlo un alto funzionario ucraino secondo il quale sul tavolo dell’incontro ci sono anche i sistemi antimissile Patriot. Iscriviti e segui “Notizie dall’Ucraina”:  YouTube: https:bit.ly3FqWppn  Spreaker: https:bit.ly42g2ONG  Apple Podcasts: https:apple.co3JE1OMi  Spotify: . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

