domani zelensky da trump i tomahawk al centro del colloquio

I colloqui di domani tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump si concentreranno sulla consegna di missili americani a lungo raggio Tomahawk a Kiev. A dichiararlo un alto funzionario ucraino secondo il quale sul tavolo dell'incontro ci sono anche i sistemi antimissile Patriot.

