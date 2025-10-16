Domanda concorso insegnanti PNRR3 | fino a quando è possibile modificarla Pillole di Question Time
Nel question time del 10 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la sindacalista Chiara Cozzetto (Anief), è stato affrontato un tema pratico legato alla compilazione delle domande per il concorso scuola. L’attenzione si è concentrata sulla possibilità di modificare la domanda già inviata. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
