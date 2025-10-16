Doloroso ecco la verità Britney Spears risponde così alle accuse shock dell’ex marito

La già complicata e tesa relazione tra la superstar del pop Britney Spears e il suo ex marito Kevin Federline ha raggiunto un nuovo, drammatico punto di ebollizione con l’imminente pubblicazione del libro di memorie di Federline, intitolato ‘You Thought You Knew’ (‘Credevi di sapere’), la cui uscita è prevista per il 21 ottobre. Un estratto del libro, diffuso dal prestigioso New York Times, ha scatenato una feroce reazione da parte della cantante a causa delle gravi e inquietanti accuse mosse contro di lei in merito al suo ruolo di madre e al suo stato psicologico. Le allarmanti affermazioni nel libro di Federline. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Doloroso, ecco la verità”. Britney Spears risponde così alle accuse shock dell’ex marito

