Doloroso ecco la verità Britney Spears risponde così alle accuse shock dell’ex marito

Thesocialpost.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La già complicata e tesa relazione tra la superstar del pop Britney Spears e il suo ex marito Kevin Federline ha raggiunto un nuovo, drammatico punto di ebollizione con l’imminente pubblicazione del libro di memorie di Federline, intitolato ‘You Thought You Knew’ (‘Credevi di sapere’), la cui uscita è prevista per il 21 ottobre. Un estratto del libro, diffuso dal prestigioso New York Times, ha scatenato una feroce reazione da parte della cantante a causa delle gravi e inquietanti accuse mosse contro di lei in merito al suo ruolo di madre e al suo stato psicologico. Le allarmanti affermazioni nel libro di Federline. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

doloroso ecco la verit224 britney spears risponde cos236 alle accuse shock160dell8217ex160marito

© Thesocialpost.it - “Doloroso, ecco la verità”. Britney Spears risponde così alle accuse shock dell’ex marito

Leggi anche questi approfondimenti

doloroso verit224 britney spearsBritney Spears, le rivelazioni choc dell'ex marito: «Guardava i figli addormentati con un coltello in mano». La cantante: «Bugie, ne ho abbastanza» - Adesso arrivano anche le accuse dell'ex marito Kevin Federline che in un nuovo memoir, You Thought You Knew, di cui il New York Times ha ... Si legge su ilmessaggero.it

doloroso verit224 britney spears“Le bugie del mio ex marito sono dolorose ed estenuanti. Il suo libro finirà dritto in banca e io sono l’unica che ci rimane male”: così Britney Spears dopo le ... - La popstar replica alle rivelazioni shock di Kevin Federline e parla del difficile rapporto con i figli negli ultimi cinque anni ... Segnala ilfattoquotidiano.it

doloroso verit224 britney spearsBritney Spears sbotta sui social contro l’ex marito: “Dichiarazioni dolorose” - (Adnkronos) – Britney Spears ha reagito con forza alle affermazioni contenute nel nuovo libro di memorie del suo ex marito Kevin Federline, intitolato ‘You Thought You Knew’ (‘Credevi di sapere’), in ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Doloroso Verit224 Britney Spears