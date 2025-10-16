Dolci d’Italia | sesta edizione

Presentata a Roma la sesta edizione della manifestazione Dolci d’Italia. Dal 31 ottobre al 2 novembre Spoleto si trasforma nella capitale nazionale della pasticceria: tra cooking show, dolci regionali, laboratori per grandi e piccoli e un’“Attorta” da record. Ospite d’onore lo chef e star della tv Simone Rugiati. La sesta edizione di Dolci d’Italia, il Festival Nazionale dei Dolci organizzato da Epta Confcommercio Umbria con il contributo e il patrocinio del Comune di Spoleto, si terrà nel centro storico di Spoleto dal 31 ottobre al 2 novembre. In programma tre giorni dedicati alle eccellenze dolciarie e alla scoperta delle tradizioni regionali, con momenti di intrattenimento e laboratori per adulti e bambini. 🔗 Leggi su Funweek.it