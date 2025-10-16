Dodo Juve si chiude la porta per i bianconeri | il terzino della Fiorentina ha scelto il suo futuro Ci sono grandi novità | tutti gli aggiornamenti

Dodo Juve, si chiude la porta per i bianconeri: gli aggiornamenti sul futuro del terzino brasiliano. Un altro obiettivo per la fascia sfuma, un’altra porta che si chiude. Il calciomercato Juve deve depennare dalla sua lista uno dei nomi più interessanti per la corsia di destra: Dodô ha scelto di legare il suo futuro alla Fiorentina. Secondo le ultime indiscrezioni dell’esperto di mercato Nicolò Schira, il terzino brasiliano è a un passo dal firmare un lungo rinnovo di contratto con il club viola. Una notizia che spegne le speranze della Juventus, che da tempo monitorava il giocatore considerandolo un profilo ideale per le esigenze di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Dodo Juve, si chiude la porta per i bianconeri: il terzino della Fiorentina ha scelto il suo futuro. Ci sono grandi novità: tutti gli aggiornamenti

Approfondisci con queste news

L'inizio di stagione di Dodo non è passato inosservato, e anche la Juve decide di virare su altri profili. Per la fascia destra.. http://dlvr.it/TNcQSL #Fiorentina - X Vai su X

Radio 24. . #FacebookLive #6ottobre Tutti Convocati - Radio 24 Juve-Milan: nessun ferito - facebook.com Vai su Facebook

Juve: Giaccherini porta i soldi - Emanuele Giaccherini in Brasile ha convinto anche i più scettici, non Prandelli e Conte che sul folletto ex Cesena hanno sempre ... Da calciomercato.com