Dodici anni NoiNotizie dal 16 ottobre 2013
L'articolo Dodici anni NoiNotizie dal 16 ottobre 2013 proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Altre letture consigliate
Per dodici lunghi anni di lui nessuno ha saputo più nulla, né vicini, ne conoscenti né parenti, ma nessuno di loro si è mai preoccupato di cercarlo. Solo quando i pompieri si sono intrufolati in casa per una perdita di acqua si è scoperto che Antonio Famoso era - facebook.com Vai su Facebook
Oggi, dodici anni fa, ci lasciava il Presidente Giovanni #Martinelli #HVFC - X Vai su X