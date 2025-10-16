Doctor Who che fine ha fatto la serie? Per lo sceneggiatore il franchise è più morto che mai

Con l'uscita di scena di Ncuti Gatwa, il franchise della BBC sembra essersi interrotto in maniera indefinita e negli ultimi mesi sono giunti davvero pochi aggiornamenti sul futuro dello show L'ex sceneggiatore di Doctor Who Robert Shearman ha dichiarato che secondo la sua opinione la serie è "probabilmente più morta che mai" dopo la sorprendente rigenerazione di Ncuti Gatwa. "È strano perché lo show è probabilmente più morto che mai", ha dichiarato alla rivista Doctor Who Magazine. "Dopo il 1989 abbiamo avuto, per anni, un Dottore attuale", ha continuato Shearman, riferendosi agli anni tra il 1989 e il 2005 in cui lo show non è andato in onda (ad eccezione di un film TV nel 1996). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

