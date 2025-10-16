Docenti neoimmessi in ruolo 2025 | anno di prova e formazione Chi deve svolgerlo quali attività Prima scadenza 31 ottobre

Orizzontescuola.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Docenti neoimmessi in ruolo 202526: in attesa della annuale circolare di riferimento del Ministero dell'istruzione e del Merito forniamo le prime indicazioni sui giorni utili per il superamento e le attività necessarie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

docenti neoimmessi ruolo 2025Immissioni in ruolo docenti 2025/26: continuità didattica e novità dal DL 45/2025 - Scopri le novità sulle immissioni in ruolo con il Decreto Legge 45/2025 e come influenzeranno i docenti. informazionescuola.it scrive

docenti neoimmessi ruolo 2025Stipendi Non Pagati da NoiPA a Docenti e ATA, Ora Spettano gli Arretrati. Quando Saranno Sbloccati? - Un inizio d’anno scolastico amaro per molti docenti e ATA neo immessi in ruolo dal 1° settembre 2025: a metà ottobre, infatti, non hanno ancora ricevuto lo stipendio di settembre e non visualizzano il ... Come scrive msn.com

docenti neoimmessi ruolo 2025Docenti, immissioni in ruolo precari e idonei 2025/26: quasi 20mila posti non assegnati. E i supplenti aumentano: già 180mila contratti annuali - Ancora una volta, i numeri dei docenti immessi in ruolo e delle supplenze su cattedre scoperte, relativi alle scorse settimane, dicono che c’è ancora molto da lavorare: i dati ufficiali di questo avvi ... Secondo tecnicadellascuola.it

Cerca Video su questo argomento: Docenti Neoimmessi Ruolo 2025