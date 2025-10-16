Djokovic suona la carica | le sue parole sulla questione ritiro sono chiare
Djokovic ancora una volta non si nasconde: ecco cos’ha dichiarato sulla questione ritiro e quali sono le sue intenzioni. Questa sera Novak Djokovic, non prima delle ore 20:00, sfiderà Jannik Sinner nella semifinale del Six Kings Slam in una gara che sarà ancora una volta tutta da vivere. Con l’occasione il serbo ha anche espresso il suo pensiero su un eventuale ritiro dal tennis giocato e le sue parole sono state molto chiare. Djokovic eterno: le sue parole sulla questione ritiro non lasciano dubbi. Novak Djokovic ha parlato così di un possibile ritiro: “ Voglio vedere fin dove posso arrivare. Vedere LeBron e Cristiano Ronaldo giocare fino ai 40 anni è motivante. 🔗 Leggi su Sportface.it
