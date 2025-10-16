Djokovic | Sinner è magro come me colpisce forte ed è strategico Mi ricorda me nei tempi migliori

Novak Djokovic e Jannik Sinner si affronteranno questa sera al Six Kings Slam. Le parole di Djokovic e Sinner sull’altro. Il tennista serbo ha espresso parole d’elogio nei confronti del numero due al mondo, dicendo che si rivede molto in lui quando aveva la sua età. Le dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport: «È magro come me, colpisce molto forte, fa tutto benissimo sul piano strategico e riesce sempre ad essere ovunque. Mi ricorda me nei tempi migliori». Anche a Sinner hanno chiesto qualcosa, in particolare a quali giocatori ruberebbe qualcosa per essere il tennista perfetto: « A Nole ruberei il rovescio e il gioco di gambe: accelerazioni, velocità, tutto ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

