(Adnkronos) – Novak Djokovic si inchina a Jannik Sinner dopo la semifinale persa nel Six Kings Slam. Il fuoriclasse serbo, ex numero uno del ranking Atp, ha ceduto contro l’azzurro in poco più di un’ora di gioco, senza mai entrare in partita: “Mi dispiace che oggi non abbiate potuto vedere una partita più lunga” ha . L'articolo Djokovic si ‘inchina’ a Sinner: “Troppo forte, mi ha preso a calci nel c.” proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

