Djokovic sconsolato | Sinner spaccava la palla! Lui e Alcaraz mi prendono a calci nel sedere

Novak Djokovic non può nulla contro una buona versione di Jannik Sinner e perde nettamente la semifinale del Six Kings Slam 2025, accedendo comunque alla finale di consolazione per il terzo posto nel faraonico torneo esibizione di Riad. Il 38enne di Belgrado è stato sconfitto dall’azzurro con il punteggio di 6-4 6-2 e tornerà in campo sabato contro lo statunitense Taylor Fritz. “ Mi dispiace che non abbiate potuto vedere una partita più lunga oggi. È colpa sua. Non colpa mia. Ho provato a intimidirlo un po’ nell’ultimo game con il punto dello 0-15, ma non ha funzionato. Sembrava un treno in corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Djokovic sconsolato: “Sinner spaccava la palla! Lui e Alcaraz mi prendono a calci nel sedere”

