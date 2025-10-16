Djokovic chiede scusa al pubblico in Arabia Saudita | È colpa di Sinner Io ho provato a intimidirlo

Jannik Sinner ha battuto 6-4 6-2 Novak Djokovic e si è qualificato così per la finale del Six Kings Slam. Pure quest'anno Sinner a Riyadh affronterà Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Ora sulla strada per aggiudicarsi i 6 milioni di euro di premio c'è Djokovic in semifinale. - facebook.com Vai su Facebook

Djokovic chiede scusa al pubblico in Arabia Saudita: “È colpa di Sinner. Io ho provato a intimidirlo” - Dopo la partita il tennista serbo con grande simpatia si è rivolto al pubblico spiegando perché la partita è durata poco. Segnala fanpage.it

Djokovic vomita in campo, poi ferma il raccattapalle: il suo è un gesto di estrema educazione - Il campione serbo è approdato ai quarti del torneo di Shanghai nonostante la grande sofferenza per il malessere provocato dal grande caldo e dall'umidità ... Da fanpage.it