Djokovic che elogi a Sinner | Mi rivedo in lui ricorda me nei tempi migliori

Alla vigilia della semifinale del Six Kings Slam, Nole confessa di riconoscersi nell'azzurro: “È magro come me, colpisce forte, fa tutto benissimo sul piano strategico”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Djokovic, che elogi a Sinner: “Mi rivedo in lui, ricorda me nei tempi migliori”

