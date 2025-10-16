Djokovic ‘carezza’ a Sinner | Ricorda me nei tempi migliori

(Adnkronos) – Per Novak Djokovic, osservare Jannik Sinner è quasi come. guardarsi allo specchio. "Quale giocatore mi assomiglia di più? Sinner, è chiaro. È magro come me, colpisce molto forte, è perfetto sul piano strategico e riesce ad arrivare ovunque. Ricorda me nei tempi migliori". Il fuoriclasse serbo ha incoronato così il suo avversario alla . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

