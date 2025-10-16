Divieto educazione alla sessualità fino al I Ciclo | è scontro politico

La Commissione Cultura della Camera ha approvato una stretta sul Ddl Valditara, estendendo il divieto per l'educazione alla sessualità fino alla scuola secondaria di primo grado. Questa modifica introduce il consenso informato delle famiglie e scatena un'accesa polemica politica, dividendo maggioranza e opposizione sul futuro della formazione affettiva nelle scuole italiane.Cosa prevede il nuovo Ddl ValditaraIl disegno di legge promosso dal Ministro Giuseppe Valditara introduce il principio del consenso informato. Questa misura richiede l'approvazione preventiva obbligatoria delle famiglie per avviare qualsiasi progetto scolastico su temi affettivi e sessuali. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

