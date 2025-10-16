Divieto educazione alla sessualità fino al I Ciclo | è scontro politico

Il disegno di legge promosso dal Ministro Giuseppe Valditara introduce il principio del consenso informato. Questa misura richiede l'approvazione preventiva obbligatoria delle famiglie per avviare qualsiasi progetto scolastico su temi affettivi e sessuali.

