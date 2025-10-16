Divertimento formazione e comunità per i più piccoli | a Cannavò torna Pompieropoli
Dopo il grande successo della prima edizione, Pompieropoli torna a Cannavò con un nuovo e attesissimo appuntamento che unisce divertimento, formazione e comunità. Un pomeriggio pensato per i più piccoli, ma capace di coinvolgere tutta la famiglia, che si svolgerà sabato 25 ottobre dalle 16 alle. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
