Diversificare innovare crescere | quando il successo brilla come il vetro

In un contesto economico globale sempre più mutevole e competitivo, le imprese che crescono davvero non sono solo quelle che sanno difendere la propria posizione sul mercato, ma quelle che sanno mettersi in discussione, ampliare le prospettive e rinnovare il proprio posizionamento. Far evolvere un’azienda non significa soltanto introdurre nuove tecnologie o ampliare i margini di fatturato: significa soprattutto prendere decisioni assennate e costruttive. Diversi studi, negli ultimi anni, hanno mostrato quanto la capacità di applicare logiche multidisciplinari sia essenziale nella crescita delle imprese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

