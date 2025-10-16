Diverbio in strada a Verona per un cane senza guinzaglio interviene la polizia | arrestato un uomo di 34 anni

Veronasera.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di martedì 14 ottobre, intorno alle ore 19.40, la polizia di Stato di Verona è intervenuta in via Risorgimento a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 113. Secondo quanto comunicato dalla questura scaligera, un passante avrebbe infatti richiesto l’intervento delle. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

diverbio strada verona caneVerona, con l’auto travolge un cervo che attraversa la strada: morto l'animale, salvo il guidatore - L’incidente in via Trezzolano: da inizio anno sono stati 18 gli scontri fra veicoli e fauna selvatica ... Segnala corrieredelveneto.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Diverbio Strada Verona Cane