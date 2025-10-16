Disuguaglianza alimentare come la lotta di classe passa dalla cucina | Il progetto Cucina di Classe di Francesca Bubba

Francesca Bubba – scrittrice, attivista e divulgatrice – attraverso il progetto Cucina di Classe restituisce complessità a una delle tematiche forse meno considerate dal sistema capitalista: la disuguaglianza alimentare. In un mondo sempre più social dove il lusso sfoggiato da parte di pochi privilegiati sta diventando la prassi e dove, dall’altro lato, molte famiglie non arrivano alla del fine mese, Francesca Bubba porta alla luce una problematica fondamentale: colmare un divario nutrizionale che il sistema neoliberista scarica sulle famiglie. La cucina è strettamente intersecata alla politica; il cibo diventa campo di scontro dove la disuguaglianza sociale si manifesta prepotentemente ed è per questo che la cucina domestica, ponderata e sana, diventa un atto di resistenza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

