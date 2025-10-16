Disturbo alimentare: quando il cibo diventa prigione e la cura un percorso di rinascita. Ogni 16 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, siamo chiamati a riflettere sul valore profondo del cibo: non solo come diritto universale, ma anche come espressione di cultura, salute e dignità. Tuttavia, proprio in questa giornata, è fondamentale ampliare lo sguardo e includere chi vive il cibo non come nutrimento, bensì come nemico, ossessione o prigione. In effetti, il disturbo alimentare rappresenta una delle patologie psichiatriche più diffuse e, al tempo stesso, più sottovalutate in Italia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Disturbo alimentare: una ferita invisibile da riconoscere e curare