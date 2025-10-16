Disturbo alimentare | una ferita invisibile da riconoscere e curare
Disturbo alimentare: quando il cibo diventa prigione e la cura un percorso di rinascita. Ogni 16 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, siamo chiamati a riflettere sul valore profondo del cibo: non solo come diritto universale, ma anche come espressione di cultura, salute e dignità. Tuttavia, proprio in questa giornata, è fondamentale ampliare lo sguardo e includere chi vive il cibo non come nutrimento, bensì come nemico, ossessione o prigione. In effetti, il disturbo alimentare rappresenta una delle patologie psichiatriche più diffuse e, al tempo stesso, più sottovalutate in Italia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Approfondisci con queste news
L'attrice americana, scomparsa l'11 ottobre a 79 anni, si era aperta sul suo disturbo alimentare - X Vai su X
Intervistata da Repubblica, l'attrice racconta InFame, il libro sul disturbo alimentare che ha vissuto e che diventerà un film. “Quando il mio corpo si era trasformato, veniva preso in giro. Mi definivano ‘generazione XXL’: ho deciso di affrontare quella porcata" - facebook.com Vai su Facebook
La fame che non si vede: quando non poter scegliere cosa mangiare diventa una ferita invisibile - La povertà alimentare non è solo una questione di quantità o di prezzo del cibo. Come scrive mondoraro.org
Spreco alimentare: una tassa invisibile che costa 378 euro a testa - Conosciamo tutti la teoria ma vederla tradotta in numeri fa un certo effetto: in Italia, secondo i dati diffusi da Too Good To Go, lo spreco alimentare domestico ... repubblica.it scrive