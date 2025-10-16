Disturbi del sonno negli anziani | come riconoscerli e affrontarli

Il sonno è essenziale per il benessere psico-fisico a tutte le età, ma con l’invecchiamento subentrano cambiamenti che possono diminuirne la durata e la qualità. Si stima infatti che circa il 40% degli over-65 presenti almeno un disturbo del sonno, soprattutto tra le donne. Ma come riconoscere se si ha davvero un problema? Quali sono i rimedi più efficaci? Ne parliamo con la dottoressa Sara Zazzetta, geriatra dell’Unità di riabilitazione neurologica e Centro VAMP (Valutazione e Assistenza Multispecialistica Parkinson) del Policlinico San Marco. Come riconoscere un disturbo del sonno nella terza età. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Disturbi del sonno negli anziani: come riconoscerli e affrontarli

Approfondisci con queste news

“La salute di notte conta”: un messaggio che condividiamo pienamente. Grazie AIPO - Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri per questo importante contributo divulgativo. I disturbi respiratori del sonno non si manifestano solo di notte. Possono ave - facebook.com Vai su Facebook

Disagio relazionale, calo del rendimento scolastico, disturbi del sonno... Ormai è certo: l’uso dei social media tra gli 11 e i 13 anni ha effetti allarmanti. In arrivo politiche ancora più stringenti sull’uso dei dispositivi digitali in classe? https://tuttoscuola.com/s - X Vai su X

I disturbi del sonno ai tempi del Coronavirus - Insieme a uno stile di vita sano, il buon sonno è uno dei pilastri della salute indipendentemente da situazioni emergenziali come quelli che stiamo vivendo. Si legge su panorama.it

Disturbi del sonno e tumori, c’è un legame? Perché contare le pecore ti può essere utile - Chiarisce il professore: "Scatta quando il soggetto che ha difficoltà ad addormentarsi e a mantenere il sonno, con frammentazione e risveglio precoce, si ... Lo riporta quotidiano.net

Dormire in salute, il sonno e le posizioni per evitare disturbi - Il sonno ha diverse 'forme', ognuno sceglie una posizione per dormire nel proprio letto. Si legge su adnkronos.com