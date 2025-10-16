Distributori d' acqua gratis all' aeroporto di Pisa | meno plastica e più sostenibilità
Anche l’aeroporto ‘Galilei’ di Pisa si prepara a diventare più sostenibile. Entro la fine dell’anno, lo scalo pisano offrirà infatti ai viaggiatori in partenza la possibilità di ricaricare gratuitamente borracce dopo i controlli di sicurezza, grazie all’installazione di nuovi punti di refill. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
