Distributori d' acqua gratis all' aeroporto di Pisa | meno plastica e più sostenibilità
Anche l’aeroporto ‘Galilei’ di Pisa si prepara a diventare più sostenibile. Entro la fine dell’anno, lo scalo pisano offrirà infatti ai viaggiatori in partenza la possibilità di ricaricare gratuitamente borracce dopo i controlli di sicurezza, grazie all’installazione di nuovi punti di refill. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Acqua gratis, ecco dove sono i sette distributori attivati a Punta Raisi. La Gesap: "La sostenibilità nostro pilastro strategico" - facebook.com Vai su Facebook
Aeroporti, distributori di acqua gratis in 22 scali dopo i controlli - Assaeroporti sta promuovendo l’installazione di erogatori in tutto il Paese: “Un’azione concreta con benefici per l’ambiente e la collettività per strutture ... Segnala repubblica.it
Aeroporto di Palermo, installati sette distributori d’acqua gratuiti - Da oggi all’aeroporto internazionale di Palermo sono attivi sette distributori d'acqua refrigerata gratuiti. Segnala sicilianews24.it
Ora l’acqua è gratis in aeroporto: dove potere riempire le bottigliette - Assaeroporti sta sostenendo l’iniziativa in 22 scali per «potere contribuire alla riduzione della plastica per scali sempre più sostenibili» ... Riporta ilsole24ore.com