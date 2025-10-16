Con un logo realizzato col contributo delle scuole, e un sondaggio online per individuare linee di azione e priorità, entra nel vivo l’attività del Distretto del commercio di San Giuliano. Una città dove Comune, Confcommercio e imprese locali hanno deciso di muoversi in sinergia, col supporto di Regione Lombardia, per cercare di rivitalizzare le attività artigianali e i negozi al dettaglio, messi a dura prova dalla congiuntura economica e la concorrenza dei megastore. L’obiettivo è valorizzare un comparto che si rivela prezioso anche per favorire inclusione, coesione sociale e sicurezza. San Giuliano Milanese è una città con quasi 40mila abitanti, 31 chilometri quadrati di territorio e 2500 realtà produttive, 300 delle quali di vicinato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Distretto del commercio, avanti tutta. Via al rilancio dei negozi sotto casa