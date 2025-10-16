Distratta dagli auricolari rischia di essere travolta dal tram | donna salvata in extremis

Tragedia sfiorata per pochi istanti a Kayseri, in Turchia. Un agente di sicurezza ha tratto in salvo una donna che, distratta dagli auricolari, stava attraversando le rotaie del tram senza accorgersi del treno in arrivo. L'episodio è avvenuto martedì 14 ottobre, sotto gli occhi di decine di. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche questi approfondimenti

A Kayseri, una guardia giurata ha salvato una ragazza che, con le cuffie alle orecchie e distratta, stava per essere travolta da un tram. Un gesto fulmineo che ha evitato la tragedia per pochi istanti. Video da X - X Vai su X

Turchia, guardia giurata salva donna distratta che stava per essere investita da un tram - Una donna che indossava degli auricolari ed era in quel momento distratta ha rischiato di essere investita da un tram in Turchia nella città di Kayseri. Segnala msn.com