Distratta dagli auricolari rischia di essere travolta dal tram | donna salvata in extremis

Today.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia sfiorata per pochi istanti a Kayseri, in Turchia. Un agente di sicurezza ha tratto in salvo una donna che, distratta dagli auricolari, stava attraversando le rotaie del tram senza accorgersi del treno in arrivo. L'episodio è avvenuto martedì 14 ottobre, sotto gli occhi di decine di. 🔗 Leggi su Today.it

