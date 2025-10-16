dispositivo salva vite arriva il massaggiatore cardiaco automatico

A Castiglione del Lago si è svolto l’incontro informativo di Primo soccorso dove è stato presentato un nuovo dispositivo che permette il massaggio cardiaco automatico. La dimostrazione si è tenuta nella sala del Pizzo del palazzo Comunale alla presenza dei rappresentanti delle associazioni, di Teresa Tedesco, direttrice del Pou (Presidio ospedaliero unificato) dell’Usl Umbria 1, Manuel Monti, direttore del Dipartimento di emergenza ed accettazione dell’Usl Umbria 1, Daniela Alcioni, responsabile del Pronto soccorso di Castiglione del Lago, Matteo Burico, sindaco di Castiglione del Lago, e di Maida Pippi, presidente di Azzurro per l’ospedale, associazione che ha donato il macchinario oggetto dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

