Disinformazione e propaganda sono veleni Primo passo al Senato contro le interferenze straniere

Un voto di ampia condivisione – al di là degli schieramenti politici – quello sulla risoluzione dell’affare assegnato sulle ingerenze straniere nei processi democratici degli Stati membri dell’Unione europea e nei Paesi candidati, presentato ieri mattina nelle Commissioni 3a (Affari esteri e difesa) e 4a (Politiche dell’Unione europea) del Senato della Repubblica, con la partecipazione del ministro Affari europei, Tommaso Foti. Un risultato importante, che riconferma la necessità di affermare tempestivamente, nell’ambito parlamentare, misure di prevenzione e di contrasto alle strategie di disinformazione che sempre più si stanno diffondendo e che hanno come unico scopo quello di sovvertire i nostri sistemi democratici. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Disinformazione e propaganda sono veleni. Primo passo al Senato contro le interferenze straniere

