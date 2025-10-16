Disegno e design | un nuovo ciclo di laboratori per famiglie alla Peggy Guggenheim di Venezia

A partire da sabato 18 ottobre, la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia presenta “Disegno e Design: dalla linea all’idea”, il nuovo ciclo di attività dedicate alle famiglie iscritte alla Family Card del museo. Sei appuntamenti, fino ad aprile 2026, per esplorare il mondo del design e scoprire. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

