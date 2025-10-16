‘Discoteca’ all’aperto di notte al parco della Pellerina di Torino | la polizia locale stacca gli impianti una denuncia

La festa in musica, non autorizzata, che si stava svolgendo al Parco della Pellerina è finita con il sequestro degli impianti di amplificazione e del generatore portatile di corrente. Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre a mettere fine ai festeggiamenti notturni troppo rumorosi è stato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

