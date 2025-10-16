Disastro totale Elly Schlein la notizia che scuote il PD | numeri impietosi

Le elezioni regionali in Toscana hanno sancito una netta affermazione del centrosinistra, ma i numeri emersi dopo lo scrutinio suggeriscono una realtà più articolata rispetto alla semplice lettura del risultato. Se da un lato la riconferma di Eugenio Giani alla presidenza della Regione rappresenta una continuità importante, la distribuzione dei voti e la dinamica tra gli schieramenti principali indicano una situazione di equilibrio che si sta progressivamente modificando.

Elezioni in Toscana, il centrosinistra vince ma perde voti: tutti i numeri - La vittoria del centrosinistra alle elezioni regionali in Toscana ha rappresentato un importante segnale politico, ma l’euforia iniziale legata al “2 a 1” ... thesocialpost.it scrive

“Testardamente unitari, ce lo chiede la gente”. Elly Schlein e il campo (più) largo verso le Regionali in Toscana - Livorno, 1 settembre 2025 – "Continueremo a essere testardamente unitari e parlare con tutti per costruire un futuro ancora migliore per i toscani. Da lanazione.it

C’è un problema se preferiscono Putin a Schlein - Non sorvolerei sui fischi a Elly Schlein alla festa del Fatto quotidiano, il giornale di riferimento del Movimento 5 stelle (o viceversa), quando ha osato dire che la Russia ha invaso l’Ucraina e che ... Da huffingtonpost.it