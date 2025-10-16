Viaggio nelle rogge in asciutta: un tappeto di pesci morti e una puzza nauseante. La denuncia arriva dagli ambientalisti delle Sentinelle del Parco Sud che puntano il dito anche contro le associazioni animaliste: "Se la prendono con quattro pescatori perché lasciano il pescato, ma non vedono questa mattanza assurda". Quello che sta accadendo nel Sud Milano è davvero sconcertante, e risparmia pochissime rogge. Da Assago a Gaggiano, da Zibido a Trezzano, da Rozzano a Pieve Emanuele, si ripete la stessa scena: una morìa di pesci che deriva dallo svuotamento dei canali di irrigazione durante le asciutte, operazione che lascia migliaia di pesci morti e maleodoranti nelle rogge. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Disastro rogge in asciutta. Un tappeto di pesci morti e odori nauseanti: "Una mattanza assurda"