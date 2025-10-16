ABBONATI A DAYITALIANEWS Un evento per celebrare inclusione e partecipazione. Mettere in luce la vita, le capacità e i diritti delle persone con sindrome di Down: è questo il cuore di “Guardami”, l’iniziativa promossa dall’associazione Futuro21 O.D.V., che si terrà giovedì 24 ottobre alle ore 19.30 al Teatro Sangiorgi di Catania. L’evento nasce per unire arte, moda, spettacolo, imprenditoria e ricerca scientifica in un messaggio comune: la normalità come valore e la piena inclusione sociale come obiettivo condiviso. L’impegno delle istituzioni. La presentazione di “Guardami” si è svolta nella Sala consiliare di Palazzo degli Elefanti, durante una conferenza stampa organizzata dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Catania. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Disabili, “Guardami”: arte e scienza per valorizzare la normalità