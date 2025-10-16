Diritto alla salute non garantito Si riapre lo scontro comitati-Asst

"La Casa della comunità a Segrate è vuota", i cittadini sono pronti a mobilitarsi di nuovo "per far valere il nostro diritto alla salute". Ma l'Asst Melegnano-Martesana replica: "Abbiamo completato la dotazione prevista". Botta e risposta a distanza, il primo della stagione dopo le proteste che dal 2024 hanno attraversato il territorio sul fronte sanità. È nato tutto dal basso, davanti alle strutture per ottenere "quel che manca" tante persone. Oggi, a Gorgonzola, nasce un comitato trasversale "per sollecitare fra le altre cose l'ospedale di comunità che in Bassa Martesana non è previsto, nonostante un bacino di 160mila abitanti", dice Dario Veneroni, sindaco di Vimodrone.

