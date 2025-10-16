Dirigenza Juve | buonuscita d’oro per Giuntoli a Comolli un super bonus Tutte le cifre degli stipendi dei dirigenti bianconeri

Dirigenza Juve, il board costa quasi 5,7 milioni: Giuntoli il più pagato con oltre 3 milioni lordi, a Comolli un signing bonus. Restano sostanzialmente stabili, ma con movimenti interni significativi, i compensi per i massimi dirigenti della Juve. Nella stagione 202425, il club ha speso poco meno di 5,7 milioni di euro per CdA, organi di controllo e dirigenti strategici, una cifra in leggero calo rispetto ai 5,8 milioni dell’anno precedente, ma che nasconde i costi della rivoluzione dirigenziale. I dati, emersi dalla Relazione sulla Remunerazione pubblicata dal club, fotografano un anno di transizione, segnato dall’addio dopo una sola stagione di Cristiano Giuntoli e dall’insediamento del nuovo uomo forte, Damien Comolli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Dirigenza Juve: buonuscita d’oro per Giuntoli, a Comolli un super bonus. Tutte le cifre degli stipendi dei dirigenti bianconeri

Altre letture consigliate

Un plauso va alla dirigenza: la mossa strategica sui prezzi dei biglietti compatta l’ambiente in vista di un match cruciale per classifica e blasone #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps #JuveStabia #calcio #SerieBKT #derby #avellino #GiornataGialloblù - facebook.com Vai su Facebook

Tutte le novità nella dirigenza #Juve Cosa cambierà dal 7 novembre - X Vai su X

Juve, in dirigenza cambia tutto: Comolli ad, Chiellini nel cda, casting per il nuovo presidente - Dopo anni vissuti tra alti e bassi sul campo e tra guai giudiziari e continui cambi in dirigenza fuori dal rettangolo verde, John ... Lo riporta sportmediaset.mediaset.it

Rivoluzione nella dirigenza Juventus/ Comolli ad, Chiellini nel CDA e si sogna Del Piero o Platini presidente - La dirigenza Juventus cambia, Comolli diventa il nuovo ad, Chiellini entra nel Cda mentre si sogna il ritorno di Del Piero come presidente Il club bianconero negli ultimi anni è stato lontano da ... Come scrive ilsussidiario.net

Bilanci Juventus, Agnelli e gli ex dirigenti patteggiano (in attesa della Corte di Giustizia) - Ora la vicenda va alla Corte di Giustizia UE che potrebbe ridisegnare i confini ... panorama.it scrive