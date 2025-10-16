Direttiva Bolkestein la Regione | Facciamo squadra per portare proposte all' attenzione del governo

Cesenatoday.it | 16 ott 2025

La Regione Emilia-Romagna fa squadra con Comuni costieri, associazioni di categoria, sindacati e rappresentanze del settore turistico e rilancia il lavoro di coordinamento sull’applicazione della direttiva Bolkestein per il settore balneare.Proposte operative per riattivare i tavoli di lavoro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

