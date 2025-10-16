Diretta WRC – Rally Europa Centrale

Tuttorally.news | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sfida per il titolo mondiale si sposta sugli asfalti di Germania, Austria e Repubblica Ceca. La redazione di TuttoRally vi aggiornerà in diretta, come sempre, sulla gara. Shakedown Thierry Neuville ha fatto segnare il miglior tempo nello shakedown di giovedì mattina del Rally dell’Europa Centrale. Il pilota belga di Hyundai Motorsport non aveva però . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

WRC, il Mondiale arriva in Kenya per il rally Safari: è live su Sky - Dopo i primi due appuntamenti stagionali di Monaco e Svezia, il WRC fa tappa in Kenya per il rally Safari. Scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Diretta Wrc 8211 Rally