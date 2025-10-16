DIRETTA Tutte le notizie di giovedì 16 ottobre | UFFICIALE Uefa apre procedimento contro la Juve | cosa rischia il club
Ecco tutte le notizie di oggi 16 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it La ripresa del campionato si avvicina e sabato sono previste quattro partite importantissime per diversi obiettivi, dalla lotta salvezza a quella scudetto e Champions. Il piatto forte è sabato sera la supersfida tra Roma e Inter all’Olimpico. Juve: “Uefa ha aperto procedimento per potenziale sforamento” del Fair Play Finanziario (LaPresse) – Calciomercato.it Chivu tenterà l’assalto alla prima posizione dei giallorossi, anche se prima dei nerazzurri giocherà anche il Napoli in casa del Torino con la possibilità di guadagnare punti almeno su una delle due. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Leggi anche questi approfondimenti
Tutte le ultime novità sul caso #Garlasco in diretta a #Mattino5 - X Vai su X
La diretta dell’Associazione per la Cultura Rurale! Quando? Martedì 14 ottobre 2025. A che ora? Alle ore 20:30. L'on. Sergio Berlato, Presidente dell'Associazione per la Cultura Rurale, terrà la consueta diretta per rispondere a tutte le domande dei port - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA Tutte le notizie di giovedì 16 ottobre LIVE - Tutte le notizie di oggi 16 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro ... Da calciomercato.it