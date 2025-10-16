Diplomat | la sconvolgente decisione di Kate sul finale della terza stagione e cosa significa per la quarta stagione

La decisione scioccante di Kate alla fine dell’ultima stagione di The Diplomat avrà importanti ripercussioni sulla quarta stagione, secondo quanto dichiarato dalla star e showrunner della serie. La terza stagione di The Diplomat è stata pubblicata oggi su Netflix ed è stata, come al solito, drammatica, ricca di colpi di scena e intrigante. La stagione riprende dopo la morte del presidente, con il vice Grace Penn che presta giuramento e sceglie Hal, il marito di Kate, come vice. Il colpo basso è quello a cui Kate reagisce scegliendo di rimanere ambasciatrice nel Regno Unito, vivendo separata dal marito, ma mantenendo le apparenze in pubblico. 🔗 Leggi su Cinefilos.it