Diouf si racconta | Ho esordito contro Neymar ecco come è iniziata con il calcio…

Inter News 24 Le parole di Andy Diouf, centrocampista dell’Inter, sulla sua carriera e le esperienze passate nel mondo del calcio. I dettagli. Andy Diouf, centrocampista dell’ Inter, si è raccontato al podcast On Board della sua carriera nel mondo del calcio. Di seguito le parole. GLI INIZI NEL CALCIO – Ho cominciato a giocare a calcio sotto casa, con i miei amici. Non giocavo nel club della mia città, ma in un’altra, la Garenne-Colombes. Ho esordito con il Rennes, il club in cui sono cresciuto, contro il PSG, in cui c’erano stelle come Neymar, per cui è stato speciale. LIGUE 1 E BASILEA – La Ligue 1 è un buon campionato, con grandi giocatori, molti dei quali sono giovani e talentuosi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Diouf si racconta: «Ho esordito contro Neymar, ecco come è iniziata con il calcio…»

