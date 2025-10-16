Dinosauri vivi Sagra del fungo e Ottobrata d' Aspromonte | cosa fare nel weekend

Relax, divertimento e buon cibo. Torna la guida con gli eventi clou del fine settimana. Due gli appuntamenti da segnalare al teatro Cilea, da Dinosauri vivi a Un amore di peso. Arriverà inoltre per la prima volta Reggio Calabria l'ipnotico spettacolo dell'Evolution Dance Theater. Sfilata equestre. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

I DINOSAURI ARRIVANO A PALERMO .SPETTACOLO CONTRO IL BULLISMO Un viaggio emozionante nel tempo ti aspetta al Teatro Savio con lo spettacolo “Dinosauri Vivi” — divertente, ed educativo, con Attori e Dinosauri animatronic !!Durata un or - facebook.com Vai su Facebook

Al teatro Francesco Cilea arrivano i “Dinosauri Vivi” Segui il link per approfondire: https://avveniredicalabria.it/al-teatro-francesco-cilea-arrivano-i-dinosauri-vivi/… #reggiocalabria - X Vai su X

Sagra del Fungo a Bracciano - L'appuntamento è in piazza IV novembre, con stand gastronomici con specialità locali a base di funghi. Da romatoday.it

Sagra del fungo e del tartufo - Dal 10 al 12 ottobre e dal 17 al 19 ottobre, a Sant’Angelo Lodigiano, va in scena la Sagra del fungo e del tartufo. Si legge su ilgiorno.it

Sagre a Roma (e dintorni) sabato 13 e domenica 14 settembre: arrosticino, polenta, fungo e fagiolo carne - Il “Re del Bosco” sarà celebrato attraverso una ricca scelta culinaria: fettuccine, risotti, ... Da ilmessaggero.it