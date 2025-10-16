Dimmi La Verità - Davide Bergamini | L' ennesima follia della Commissione europea in ambito agricolo

Laverita.info | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco #DimmiLaVerità del 16 ottobre 2025. Ospite il deputato della Lega Davide Bergamini. L'argomento del giorno è: "La follia europea dei tagli all'agricoltura e le azioni messe in campo per scongiurarli". 🔗 Leggi su Laverita.info

dimmi la verit224 davide bergamini l ennesima follia della commissione europea in ambito agricolo

© Laverita.info - Dimmi La Verità - Davide Bergamini: «L'ennesima follia della Commissione europea in ambito agricolo»

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Dimmi Verit224 Davide Bergamini