Dimmi La Verità - Davide Bergamini | L' ennesima follia della Commissione europea in ambito agricolo
Ecco #DimmiLaVerità del 16 ottobre 2025. Ospite il deputato della Lega Davide Bergamini. L'argomento del giorno è: "La follia europea dei tagli all'agricoltura e le azioni messe in campo per scongiurarli". 🔗 Leggi su Laverita.info
