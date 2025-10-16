Dimentica il freno a mano e resta schiacciato tra la portiera del suo furgone e il palo della luce | morto a Cremona

Un uomo di 52 anni è morto schiacciato dalla portiera del suo furgone a Cremosano (Cremona). La vittima si era fermata per far passeggiare i suoi cani. I soccorsi, arrivati immediatamente sul posto, sono stati vani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

