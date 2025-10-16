DiMartedì Maurizio Landini insulta | Meloni è solo una cortigiana interviene Floris

Uno scenario già visto e rivisto. Quando la sinistra si trova con le spalle al muro accusa, fugge - anche dalle trasmissioni televisive - e, soprattutto, insulta l'avversario. In questo senso, Maurizio Landini non ha rivali. Il segretario della Cgil, ormai ospite fisso a DIMartedì da Giovanni Floris, ha attaccato con forza Giorgia Meloni sempre per quanto accaduto a Gaza. Il sindacalista ha addirittura etichettato il presidente del Consiglio come la "cortigiana di Trump". E meno male che a sinistra sono sempre molto sensibili in materia di sessismo e di difesa delle donne. "Cosa che non ha fatto la Meloni che in realtà si è limitata a fare la cortigiana di Trump e non ha mosso un dito - ha spiegato Maurizio Landini ai telespettatori di La7 -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

