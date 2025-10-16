Dimarco meglio di De Bruyne | il rapporto del CIES non lascia dubbi

Dimarco. Il CIES Football Observatory, in collaborazione con Impect, ha diffuso l’ultima analisi settimanale sugli indici di performance dei calciatori a livello globale. Lo studio, basato su una scala di 100 punti, misura le prestazioni degli atleti in diverse aree del gioco, tra cui la creazione di occasioni da gol, la precisione nei passaggi e l’efficacia offensiva e difensiva. Tra i risultati più sorprendenti emerge il nome di Federico Dimarco, esterno dell’ Inter, che si posiziona quinto al mondo per occasioni da gol create. Il dato evidenzia la capacità del giocatore di incidere in fase offensiva, risultando più produttivo di campioni come Kevin De Bruyne. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

News recenti che potrebbero piacerti

#Sabato: "L'#Inter si è ripresa. #Dimarco-#Inzaghi? Meglio un confronto faccia a faccia" - X Vai su X

Meglio di #vanBasten e #Rooney: l'impresa di Marco Aurelio #Conti, il bomber della #SsLazio che ha fatto qualcosa di - facebook.com Vai su Facebook

Inter, Dimarco super senza Inzaghi, meglio anche di De Bruyne: il dato folle che lo inserisce tra i top player mondiali - Dimarco dell'Inter è nella top 5 stilata dal CIES dei giocatori che hanno prodotto più occasioni da gol negli ultimi 6 mesi: davanti a lui solo Yamal, Güler, Raphinha e Salah, De Bruyne è dietro ... Scrive sport.virgilio.it

Inter, fattore Dimarco: è quinto al mondo per occasioni create, più di De Bruyne. La classifica - Dimarco è un fattore per l'Inter, non solo in fase difensiva: i dati sulle occasioni create parlano chiaro, da difensore vale come i migliori fantasisti. Riporta msn.com

Milan: la buona notizia su Leao. Inter: l’effetto Lautaro e le parole di Dimarco. Juve: la solita grancassa (e il lavoro di Tudor). Napoli: De Bruyne e un’immagine ... - Il rigore non assegnato al Pisa per fallo di mano limpido, evidente, esemplare e così via resta un mistero senza soluzione. Si legge su tuttomercatoweb.com