Dimarco Inter in un dato è tra i migliori 5 al mondo! La classifica del Cies conferma il suo impatto nei nerazzurri

Inter News 24 Dimarco Inter, il Cies conferma le sue qualità da top player. L’Osservatorio calcistico lo inserisce al 5° posto di una speciale classifica. Interessante studio pubblicato dal CIES Football Observatory, che ha analizzato le prestazioni dei calciatori di movimento nelle ultime sei partite di campionato, basandosi su otto aree di gioco e attribuendo un punteggio su base 100. Nella categoria dedicata alle chances create, spicca il nome di Federico Dimarco, che si piazza quinto al mondo, confermandosi tra i migliori interpreti del ruolo come confermato anche dalla recente prestazione con la nazionale, contro l’Estonia, in cui ha servito un assit. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dimarco Inter, in un dato è tra i migliori 5 al mondo! La classifica del Cies conferma il suo impatto nei nerazzurri

Scopri altri approfondimenti

#InterNazionali: Barella, Dimarco e Esposito in campo nella vittoria dell'Italia - X Vai su X

Roma-Inter sarà decisa da Soulé e Dimarco? Secondo Fabio Capello la partita sarà bella e avvincente e proprio gli esterni potrebbero essere decisivi in questo big match da brividi. Gli uomini su cui puntare secondo Don Fabio? Proprio i due più in forma per l - facebook.com Vai su Facebook

Inter, Inzaghi replica a Dimarco attraverso l’assistente: ecco chi ha ragione tra i due sulle sostituzioni - Il preparatore di Inzaghi Ripert ha risposto alle parole di Dimarco, che aveva accusato l’ex allenatore dell'Inter di averlo penalizzato con le sostituzioni sistematiche nella ripresa ... Secondo sport.virgilio.it

Inter, Inzaghi: "Gustiamoci queste serate. L'ammonizione? Per fortuna è per Dimarco..." - 2 contro il Bayern Monaco nella gara di ritorno in San Siro e staccano il pass per il ... Si legge su calciomercato.com

Dimarco, stoccata a Inzaghi prima della Champions: la frase polemica sul ridotto minutaggio - Alleni la partita solo giocando, più giochi più migliori di condizione. Si legge su corrieredellosport.it