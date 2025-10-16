Digimon Story Time Stranger | Come livellare velocemente fino al 99

In Digimon Story: Time Stranger, completando le missioni principali e secondarie si ottiene una discreta quantità di esperienza, ma per portare i propri Digimon fino al livello 99 e massimizzare le statistiche è necessario dedicarsi a un allenamento mirato, soprattutto nelle fasi avanzate o nella modalità Nuova Partita+. Metodo automatico. È la soluzione perfetta per far salire i Digimon di livello anche senza giocare attivamente. Ecco come funziona: Raggiungere la zona cosmica del presente.. Spostarsi sul lato caldo e accedere alla terza mappa, chiamata Area Bianca Ardente.. Posizionarsi sul sentiero dove i MudFrigimon rotolano verso il giocatore. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Digimon Story Time Stranger: Come livellare velocemente fino al 99

