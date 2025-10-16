Diffide Ater la replica dell' azienda | Inviate 18mila lettere Importi elevati dovuti a morosità annose

Dopo l'allarme lanciato da alcune associazioni e sindacati inquilini sulle diffide inviate da Ater a migliaia di famiglie, con richieste di arretrati anche superiori ai 100mila euro, l'azienda ha deciso di replicare. Lo ha fatto in seguito agli articoli di RomaToday e de Il Fatto, in maniera. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Altre letture consigliate

Domani a Primavalle! Gli appuntamenti della settimana: - MERCOLEDÌ 8 - ORE 17,30 - VIA BONELLI 4 Assemblea Primavalle sulle diffide ATER per le morosità: Nessuno deve essere lasciato solo! - VENERDÌ 10 OTTOBRE ORE 10 - VIALE MARCONI 168 PR - facebook.com Vai su Facebook

Diffide Ater, la replica dell'azienda: "Inviate 18mila lettere. Importi elevati dovuti a morosità annose" - L'azienda risponde alle accuse da parte dei sindacati inquilini e Auser Lazio: "Piano recupero quinquennale, c'è chi non ha mai risposto" ... Segnala romatoday.it

L'Ater invia diffide di pagamento agli inquilini della provincia di Roma: "Molte sono arrivate a persone decedute" - Le lettere, fanno sapere il segretario Walter De Cesaris e la referente di Ostia e Fiumicino Emanuela Isopo, sono diffide al pagamento dei canoni. romatoday.it scrive