Difesa Ue von der Leyen | Europa a rischio con roadmap proteggiamo cittadini

Quattro iniziative faro, coalizioni di Paesi sulle capacità e una spinta agli investimenti nel mercato unico. Sono i cardini della “ Tabella di marcia per la preparazione alla difesa 2030 “, presentata giovedì dalla Commissione europea. “ Le recenti minacce hanno dimostrato che l’Europa è a rischio. Dobbiamo proteggere ogni cittadino e ogni centimetro quadrato del nostro territorio. E l’Europa deve rispondere con unità, solidarietà e determinazione. L’odierna Roadmap per la Difesa presenta un piano chiaro con obiettivi condivisi e traguardi concreti nel nostro percorso verso il 2030. Perché solo ciò che viene misurato viene fatto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

